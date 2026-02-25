الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية

صدر قرار بتعيين اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد الحصان مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية الطبية والإدارية المؤهلة لقيادة التطوير في القطاع الصحي الأمني.

ويُعدّ الدكتور الحصان من القيادات الطبية المتميزة في وزارة الداخلية، حيث يعمل استشاريًا في الجودة بالرعاية الصحية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وحصل الحصان على درجة الدكتوراه في الجودة الصحية من كلية الطب بجامعة بريستول في المملكة المتحدة، إضافة إلى حصوله على البورد الأمريكي في الجودة الصحية، كما التحق بعدد من البرامج والدورات المتقدمة في تطوير الموارد البشرية الصحية من جامعة هارفارد، إلى جانب عضويته في عدد من الجمعيات الصحية المتخصصة.

ويُنتظر أن يسهم تعيينه في دعم مسيرة التطوير في منظومة المراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي ورفع كفاءة الأداء.