Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ Icon ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان  Icon موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ Icon معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة Icon بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية  Icon القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة Icon حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم Icon السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان Icon محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحصيني يحذر من استمرار البرد ويكشف موعد بداية العقارب وزيادة فرص الأمطار

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
الحصيني يحذر من استمرار البرد ويكشف موعد بداية العقارب وزيادة فرص الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني المواطنين من استمرار موجات البرد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن فصل الشتاء لم ينته بعد وأن الطقس لا يزال شديد البرودة في بعض المناطق.

وأضاف الحصيني عبر حسابه على منصة “إكس”، أن يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 شعبان 1447هـ، يشهد بداية فترة “العقارب”، وهي مرحلة من طوالع الشتاء التي ترتبط بزيادة فرص هطول الأمطار. وأوضح أن القدماء وصفوا هذه الفترة بقولهم: “إذا دخلت العقارب فالخير قارب”، دلالة على اقتراب الخير وارتفاع احتمالات سقوط الأمطار.

قد يهمّك أيضاً
الأربعاء بداية الطالع الثاني من الشبط.. والحصيني: احذروا انخفاض الحرارة

الأربعاء بداية الطالع الثاني من الشبط.. والحصيني: احذروا انخفاض الحرارة

الحصيني: أبكر وقت للفجر هذه الأيام

الحصيني: أبكر وقت للفجر هذه الأيام

كما وجه عبدالعزيز الحصيني نصائح للمواطنين، الاستعداد للبرد المستمر في الأيام القادمة، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية وكذلك أخذ الحيطة عند هطول الأمطار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد