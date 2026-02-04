الحصيني يحذر من استمرار البرد ويكشف موعد بداية العقارب وزيادة فرص الأمطار

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني المواطنين من استمرار موجات البرد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن فصل الشتاء لم ينته بعد وأن الطقس لا يزال شديد البرودة في بعض المناطق.

وأضاف الحصيني عبر حسابه على منصة “إكس”، أن يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 شعبان 1447هـ، يشهد بداية فترة “العقارب”، وهي مرحلة من طوالع الشتاء التي ترتبط بزيادة فرص هطول الأمطار. وأوضح أن القدماء وصفوا هذه الفترة بقولهم: “إذا دخلت العقارب فالخير قارب”، دلالة على اقتراب الخير وارتفاع احتمالات سقوط الأمطار.

كما وجه عبدالعزيز الحصيني نصائح للمواطنين، الاستعداد للبرد المستمر في الأيام القادمة، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية وكذلك أخذ الحيطة عند هطول الأمطار.