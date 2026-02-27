الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان

تفقد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، منظومة الأعمال التشغيلية والخدمية التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار متابعة الجاهزية ورفع كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن.

واستهل الحقيل، الجولة بلقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس مساعد بن عبدالعزيز الداوود، وقيادات الأمانة، جرى خلاله استعراض الخطة التشغيلية للموسم الرمضاني، وما تتضمنه من برامج مكثفة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي، وتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، ورفع مستوى الجاهزية لفرق الطوارئ والصيانة، إلى جانب مبادرات تحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية والمواقع ذات الكثافة العالية.

واطلع على آليات الرصد والمتابعة وقياس مؤشرات الأداء عبر المنصات الرقمية، وبحث مع القيادات الميدانية سبل تعزيز تكامل الجهود بين الإدارات المختصة، بما يضمن انسيابية الأعمال واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة عالية على مدار الساعة.

وشملت الجولة عددًا من المشاريع والمواقع الحيوية المرتبطة بحركة قاصدي المسجد الحرام، من بينها مشروع طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أم القرى، ومخططات ولي العهد، حيث اطلع معاليه على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز، مؤكدًا أهمية مواءمة المشاريع التطويرية مع الخطط التشغيلية للموسم؛ بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحسين جودة الخدمات.

كما التقى بعدد من المستثمرين، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات النوعية الداعمة لمنظومة الخدمات البلدية والتنمية العمرانية في العاصمة المقدسة.

وزار وزير البلديات والإسكان موقع مبادرة “مركاز البلد الأمين” في نسختها الثالثة، مطلعًا على مضامينها التنموية التي تعزز التكامل بين مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الجولة ضمن المتابعة المستمرة لجهود أمانة العاصمة المقدسة خلال المواسم ذات الكثافة التشغيلية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، ويعزز كفاءة الأداء البلدي في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.