Icon

ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي Icon القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية Icon تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي Icon وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة Icon الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
اطلع على آليات الرصد والمتابعة وقياس مؤشرات الأداء عبر المنصات الرقمية

الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفقد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، منظومة الأعمال التشغيلية والخدمية التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار متابعة الجاهزية ورفع كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن.

واستهل الحقيل، الجولة بلقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس مساعد بن عبدالعزيز الداوود، وقيادات الأمانة، جرى خلاله استعراض الخطة التشغيلية للموسم الرمضاني، وما تتضمنه من برامج مكثفة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي، وتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، ورفع مستوى الجاهزية لفرق الطوارئ والصيانة، إلى جانب مبادرات تحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية والمواقع ذات الكثافة العالية.

قد يهمّك أيضاً
الحقيل يزور القصيم ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والبلدية

الحقيل يزور القصيم ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والبلدية

الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع

الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع

واطلع على آليات الرصد والمتابعة وقياس مؤشرات الأداء عبر المنصات الرقمية، وبحث مع القيادات الميدانية سبل تعزيز تكامل الجهود بين الإدارات المختصة، بما يضمن انسيابية الأعمال واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة عالية على مدار الساعة.

وشملت الجولة عددًا من المشاريع والمواقع الحيوية المرتبطة بحركة قاصدي المسجد الحرام، من بينها مشروع طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أم القرى، ومخططات ولي العهد، حيث اطلع معاليه على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز، مؤكدًا أهمية مواءمة المشاريع التطويرية مع الخطط التشغيلية للموسم؛ بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحسين جودة الخدمات.

كما التقى بعدد من المستثمرين، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات النوعية الداعمة لمنظومة الخدمات البلدية والتنمية العمرانية في العاصمة المقدسة.

وزار وزير البلديات والإسكان موقع مبادرة “مركاز البلد الأمين” في نسختها الثالثة، مطلعًا على مضامينها التنموية التي تعزز التكامل بين مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الجولة ضمن المتابعة المستمرة لجهود أمانة العاصمة المقدسة خلال المواسم ذات الكثافة التشغيلية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، ويعزز كفاءة الأداء البلدي في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد