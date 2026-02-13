Icon

الحلقة النارية تزين السماء.. تفاصيل كسوف الشمس الثلاثاء المقبل

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
الحلقة النارية تزين السماء.. تفاصيل كسوف الشمس الثلاثاء المقبل
المواطن - فريق التحرير

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد كسوف الشمس لعام 2026، موضحاً أنه سيحدث يوم الثلاثاء 17 فبراير.

كسوف الشمس

وأوضح المعهد أن الظاهرة ستكون كسوفاً حلقياً للشمس، وهو نوع من الكسوف لا يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل، بل يترك حافة مضيئة تحيط به تُعرف بظاهرة “الحلقة النارية”، والتي تظهر بوضوح عند ذروة الحدث.

مسار الكسوف الحلقي

ويُعد الكسوف الحلقي أقل شيوعاً من الكسوف الجزئي، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل المهتمين بالظواهر الفلكية، نظراً لطبيعته البصرية المميزة وأهميته العلمية في دراسة حركة الأجرام السماوية.

وأشار البيان إلى أن مسار الكسوف الحلقي سيمر عبر عدد من المناطق حول العالم، بينما ستشهد دول أخرى كسوفاً جزئياً بنسب متفاوتة، وفقاً لموقعها الجغرافي بالنسبة لمسار الظاهرة.

وأكد المعهد أن أوقات ذروة الكسوف ستختلف من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل نسب الرؤية داخل مصر والتوقيتات الدقيقة لبدء وانتهاء الظاهرة.

