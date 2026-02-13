الحلقة النارية تزين السماء.. تفاصيل كسوف الشمس الثلاثاء المقبل

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد كسوف الشمس لعام 2026، موضحاً أنه سيحدث يوم الثلاثاء 17 فبراير.
وأوضح المعهد أن الظاهرة ستكون كسوفاً حلقياً للشمس، وهو نوع من الكسوف لا يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل، بل يترك حافة مضيئة تحيط به تُعرف بظاهرة “الحلقة النارية”، والتي تظهر بوضوح عند ذروة الحدث.
ويُعد الكسوف الحلقي أقل شيوعاً من الكسوف الجزئي، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل المهتمين بالظواهر الفلكية، نظراً لطبيعته البصرية المميزة وأهميته العلمية في دراسة حركة الأجرام السماوية.
وأشار البيان إلى أن مسار الكسوف الحلقي سيمر عبر عدد من المناطق حول العالم، بينما ستشهد دول أخرى كسوفاً جزئياً بنسب متفاوتة، وفقاً لموقعها الجغرافي بالنسبة لمسار الظاهرة.
وأكد المعهد أن أوقات ذروة الكسوف ستختلف من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل نسب الرؤية داخل مصر والتوقيتات الدقيقة لبدء وانتهاء الظاهرة.