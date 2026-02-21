الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول

انطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر منصة “إحسان”، وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم العمل الخيري وتعظيم أثره خلال شهر رمضان، وابتغاءً لمرضاة الله تعالى.

واستُهلت الحملة بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بإجمالي بلغ (70) مليون ريال، في تجسيد واضح لحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على ترسيخ قيم العطاء وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.

وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالًا واسعًا من أفراد المجتمع والميسورين، إذ تجاوز إجمالي التبرعات 646 مليون ريال عبر أكثر من 1.8 مليون عملية تبرع، في مشهد يعكس عمق ثقافة البذل والعطاء المتأصلة في المجتمع السعودي، ويؤكد تفاعل مختلف فئاته مع المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي.

وتواصل منصة “إحسان” استقبال إسهامات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري طوال الشهر الفضيل، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر قنواتها الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني: (https://ehsan.sa/) أو عبر الرقم الموحد (8001247000).