Icon

الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول Icon القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس Icon ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس Icon يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية Icon تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها Icon استمرار تفتيش منزل أندرو السابق في ويندسور بسبب علاقته بإبستين Icon 3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية Icon ترامب يفرض رسومًا شاملة جديدة Icon رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق Icon ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نسختها السادسة خلال شهر رمضان

الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر منصة “إحسان”، وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم العمل الخيري وتعظيم أثره خلال شهر رمضان، وابتغاءً لمرضاة الله تعالى.

واستُهلت الحملة بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بإجمالي بلغ (70) مليون ريال، في تجسيد واضح لحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على ترسيخ قيم العطاء وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.
وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالًا واسعًا من أفراد المجتمع والميسورين، إذ تجاوز إجمالي التبرعات 646 مليون ريال عبر أكثر من 1.8 مليون عملية تبرع، في مشهد يعكس عمق ثقافة البذل والعطاء المتأصلة في المجتمع السعودي، ويؤكد تفاعل مختلف فئاته مع المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي.

قد يهمّك أيضاً
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان

سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر...

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

وتواصل منصة “إحسان” استقبال إسهامات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري طوال الشهر الفضيل، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر قنواتها الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني: (https://ehsan.sa/) أو عبر الرقم الموحد (8001247000).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد...

أخبار رئيسية
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل...

أخبار رئيسية