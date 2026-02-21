الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها استمرار تفتيش منزل أندرو السابق في ويندسور بسبب علاقته بإبستين 3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية ترامب يفرض رسومًا شاملة جديدة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
انطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر منصة “إحسان”، وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم العمل الخيري وتعظيم أثره خلال شهر رمضان، وابتغاءً لمرضاة الله تعالى.
واستُهلت الحملة بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بإجمالي بلغ (70) مليون ريال، في تجسيد واضح لحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على ترسيخ قيم العطاء وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.
وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالًا واسعًا من أفراد المجتمع والميسورين، إذ تجاوز إجمالي التبرعات 646 مليون ريال عبر أكثر من 1.8 مليون عملية تبرع، في مشهد يعكس عمق ثقافة البذل والعطاء المتأصلة في المجتمع السعودي، ويؤكد تفاعل مختلف فئاته مع المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي.
وتواصل منصة “إحسان” استقبال إسهامات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري طوال الشهر الفضيل، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر قنواتها الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني: (https://ehsan.sa/) أو عبر الرقم الموحد (8001247000).