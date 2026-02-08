الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة
حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المخاطر الصحية المحتملة لاستخدام حبوب خفض الوزن المعروفة بحبوب التخسيس، مشيراً إلى أن عدداً منها يعتمد على مواد كيميائية تؤدي إلى إسهال متكرر بهدف تسريع خروج الطعام من الجسم دون معالجة حقيقية لأسباب زيادة الوزن.
وأوضح الخضيري عبر منصة إكس، أن هذا الأسلوب قد يترتب عليه جفاف الجسم واضطراب في حركة الأمعاء، حيث تتعود الأمعاء مع الوقت على طرد الطعام الصحي وغيره عبر الإسهال، ما قد يؤدي إلى خلل مزمن وربما دائم في وظائف الجهاز الهضمي.
وأكد أن هذه الحبوب لا يُنصح باستخدامها نظراً لأن فوائدها مؤقتة، إذ غالباً ما يعود الوزن بعد التوقف عنها بشكل أكبر من السابق، إضافة إلى احتمالية تسببها في اضطرابات هرمونية ومشكلات في عملية الهضم.
وأشار إلى أن التجارب العملية لمن استخدموا حبوب التخسيس أظهرت نتائج محدودة لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يعاود الوزن الارتفاع مجدداً، مع استمرار الآثار السلبية على الصحة العامة.