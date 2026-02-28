Icon

السعودية
تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية

الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إلغاء عدد من الرحلات الجوية مؤقتًا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة تطبيقا لمعايير الأمن والسلامة.

إلغاء عدد من الرحلات

وقالت الخطوط السعودية، في بيان لها: “توضح الخطوط السعودية بأنه ونظراً لتطور الوضع بالمنطقة وإغلاق المجالات
الجوية، تم إلغاء عدد من رحلاتنا تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية حيث يتابع مركز تنسيق الطوارئ المستجدات مع الجهات المعنية.

وأهابت الخطوط السعودية” بضيوفها إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، حيث سيتم إشعارهم بمستجدات الرحلات عبر وسائل التواصل المرتبطة بحجوزات الضيوف، وفي حال توفر مزيد من المعلومات سوف يتم نشرها في بيان إلحاقي آخر.

