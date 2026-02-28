الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا

طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
أعلنت الخطوط الجوية السعودية إلغاء عدد من الرحلات الجوية مؤقتًا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة تطبيقا لمعايير الأمن والسلامة.
وقالت الخطوط السعودية، في بيان لها: “توضح الخطوط السعودية بأنه ونظراً لتطور الوضع بالمنطقة وإغلاق المجالات
الجوية، تم إلغاء عدد من رحلاتنا تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية حيث يتابع مركز تنسيق الطوارئ المستجدات مع الجهات المعنية.
وأهابت الخطوط السعودية” بضيوفها إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، حيث سيتم إشعارهم بمستجدات الرحلات عبر وسائل التواصل المرتبطة بحجوزات الضيوف، وفي حال توفر مزيد من المعلومات سوف يتم نشرها في بيان إلحاقي آخر.
