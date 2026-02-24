Icon

في الجولة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين

الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الخلود على مضيفه الخليج بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل أهداف الخلود كلٌّ من راميرو إنريكي عند الدقيقتين (31) و(76)، وإدغاراس أوتكوس في الدقيقة (90+12)، فيما أحرز هدفي الخليج باولو فيرنانديز عند الدقيقة (2)، وصالح العمري في الدقيقة (87).

وبهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى (22) نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمّد رصيد الخليج عند (27) نقطة في المركز التاسع.

