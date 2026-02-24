“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق
تغلّب فريق الخلود على مضيفه الخليج بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
#الخلود يكسب #الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 24, 2026
وسجل أهداف الخلود كلٌّ من راميرو إنريكي عند الدقيقتين (31) و(76)، وإدغاراس أوتكوس في الدقيقة (90+12)، فيما أحرز هدفي الخليج باولو فيرنانديز عند الدقيقة (2)، وصالح العمري في الدقيقة (87).
وبهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى (22) نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمّد رصيد الخليج عند (27) نقطة في المركز التاسع.