مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض

في إطار احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، استكملت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرتها النوعية #مكان_التاريخ، بإعادة إحياء مقرها الأول في العاصمة الرياض، الذي افتتح عام 1957م، ويُعد شاهداً على مراحل تطور العمل الأمني والتنظيم الإداري في الدولة.

وتعكس المبادرة حرص الوزارة على حفظ الذاكرة المؤسسية وصون المواقع التاريخية المرتبطة بمسيرة الأمن الوطني، حيث تربط بين جذور الدولة السعودية الأولى وبدايات التنظيم الحديث للعمل الأمني، مؤكدة استمرارية الدور الأمني في ترسيخ الاستقرار الوطني ودعم مسيرة التنمية في العهد الزاهر.

وشهد المقر التاريخي -الواقع في قلب الرياض- فعاليات ثقافية متنوعة تستعرض الإرث الأمني عبر العقود، مع التركيز على دوره كأحد أوائل المباني الحكومية بعد انتقال مقر الوزارة من مكة المكرمة، ليصبح رمزاً للاستمرارية المؤسسية وتعزيز الهوية الوطنية.

مبادرة #مكان_التاريخ تؤكد التزام وزارة الداخلية بتوثيق مسيرتها التاريخية، وتهيئة وترميم المواقع التي شهدت تطور العمل الأمني، بما يعزز الوعي بالإرث الوطني ويبرز ارتباط المؤسسة الأمنية بتاريخ الدولة منذ تأسيسها.