الدفاع المدني يستعرض العربة البرمائية متعددة المهام في معرض الدفاع العالمي 2026

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026م، الذي يقام في الفترة 8 إلى 12 فبراير، العربة البرمائية متعددة المهام.

وحظي زوار المعرض بالتعرف على العربة البرمائية متعددة المهام، التي تنفذ مهام نقل المعدات والأفراد والإمدادات، والعمل في البيئات الوعرة مثل الأنهار والغابات والمناطق الثلجية، وعمليات البحث والإنقاذ، والإسعاف ونقل المصابين، والإغاثة في الكوارث، وتجهيزها كغرفة تحكم وتوجيه متنقلة.