للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة والحماية من الحريق

الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
المواطن - فريق التحرير

عززت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الكشف الوقائي في المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، ودور الإيواء، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة والحماية من الحريق، لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكّد الدفاع المدني، استمرار أعمال مراكز وفرق الدعم والإسناد، ووحدات التدخل السريع، ونقاط الإشراف الوقائي، والدراجات النارية بالمسجد النبوي الشريف، لتحقيق زمن استجابة مثالي في الحالات الطارئة، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات والوسائل المختلفة في المواقع التي تشهد كثافة بشرية، تعزيزًا لسلامة الزوار والمصلين.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

