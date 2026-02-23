Icon

الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
المواطن - واس

تواصل المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن المعتمرين ودور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، والتأكّد من توافر جميع اشتراطات السلامة والحماية من الحريق خلال شهر رمضان، لتعزيز جانب السلامة الوقائية لهم.

وأكّد الدفاع المدني، استمرار أعمال مراكز وفرق الدعم والإسناد، ووحدات التدخل السريع ونقاط الإشراف الوقائي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مبينًا أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لأمن وسلامة المعتمرين والزوار.

