Icon

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS Icon جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان Icon وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار Icon موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان Icon الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز Icon وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة Icon وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع Icon الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تسرّب الغاز، وعدم استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر يسبب الاشتعال، وإخلاء المكان، وإحكام إغلاق صمام الغاز وتهوية الموقع بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وتركيب أجهزة كشف تسرب الغاز في المنازل لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات

سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل

سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
السعودية اليوم

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في...

السعودية اليوم