الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تسرّب الغاز، وعدم استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر يسبب الاشتعال، وإخلاء المكان، وإحكام إغلاق صمام الغاز وتهوية الموقع بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وتركيب أجهزة كشف تسرب الغاز في المنازل لحماية الأرواح والممتلكات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.