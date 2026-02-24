خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر
تغلَّب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب “هيل ديكنسون” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(27) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجَّل هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو في الدقيقة (71) من مجريات اللقاء.
وبهذا الفوز، صعد مانشستر يونايتد للمركز الثالث بـ(48) نقطة، فيما تجمَّد رصيد إيفرتون عند (37) نقطة في المركز التاسع.