الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف

تغلَّب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب “هيل ديكنسون” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(27) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو في الدقيقة (71) من مجريات اللقاء.

وبهذا الفوز، صعد مانشستر يونايتد للمركز الثالث بـ(48) نقطة، فيما تجمَّد رصيد إيفرتون عند (37) نقطة في المركز التاسع.