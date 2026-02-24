Icon

خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف Icon “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة Icon لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان Icon معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان Icon أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع Icon “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ Icon منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي Icon رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ مساءً
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلَّب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب “هيل ديكنسون” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(27) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو في الدقيقة (71) من مجريات اللقاء.
وبهذا الفوز، صعد مانشستر يونايتد للمركز الثالث بـ(48) نقطة، فيما تجمَّد رصيد إيفرتون عند (37) نقطة في المركز التاسع.

قد يهمّك أيضاً
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة

الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة

القرار المتوقع لأندية الدوري الإنجليزي بشأن الميركاتو

القرار المتوقع لأندية الدوري الإنجليزي بشأن الميركاتو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد