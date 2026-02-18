الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد

النفط يتراجع 2% الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء بعد تراجعها بأكثر من (2%) في الجلسة السابقة، مع استمرار ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في عدد من الأسواق الآسيوية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4886.69) دولارًا للأوقية، بعدما سجل أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل عند (4904.50) دولارات.
وجاء التحرك وسط استمرار مكاسب الدولار وترقب الأسواق لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ظل توقعات – بثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام بواقع (25) نقطة أساس لكل منها.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة (0.8%) إلى (72.86) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين (0.9%) إلى (2025.80) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.5%) إلى (1690.54) دولارًا.