بعد تراجعه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة

الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء بعد تراجعها بأكثر من (2%) في الجلسة السابقة، مع استمرار ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في عدد من الأسواق الآسيوية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4886.69) دولارًا للأوقية، بعدما سجل أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل عند (4904.50) دولارات.

وجاء التحرك وسط استمرار مكاسب الدولار وترقب الأسواق لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ظل توقعات – بثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام بواقع (25) نقطة أساس لكل منها.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة (0.8%) إلى (72.86) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين (0.9%) إلى (2025.80) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.5%) إلى (1690.54) دولارًا.

