الذهب ينخفض بأكثر من 2%

انخفض الذهب أكثر من 2% اليوم بفعل عزوف المستثمرين عن الأصول الآمنة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى دولار للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.6% إلى 4914.40 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بالمئة إلى دولار للأوقية, وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2015.81 دولارًا للأوقية، فيما نزل البلاديوم 2.9% إلى 1675.17 دولارًا.