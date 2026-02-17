الذهب ينخفض بأكثر من 2%

انخفض الذهب أكثر من 2% اليوم بفعل عزوف المستثمرين عن الأصول الآمنة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى دولار للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 2.6% إلى 4914.40 دولارًا ‌للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بالمئة ‌إلى دولار للأوقية, وتراجع البلاتين في المعاملات ​الفورية 1.2% إلى 2015.81 دولارًا للأوقية، فيما نزل البلاديوم ​2.9% إلى 1675.17 دولارًا.