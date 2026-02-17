الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
انخفض الذهب واحدًا بالمئة اليوم، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضًا إلى الضغط على الأسعار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولارً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر واحدًا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة إلى 4966.80 دولارًا للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.