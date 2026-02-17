Icon

الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار
المواطن - واس

انخفض الذهب ‌واحدًا بالمئة اليوم، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضًا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولارً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر واحدًا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة إلى ‌4966.80 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

