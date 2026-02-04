Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ Icon ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان  Icon موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ Icon معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة Icon بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية  Icon القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة Icon حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم Icon السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان Icon محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الرئيس التركي يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
الرئيس التركي يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادر الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع الرئيس التركي في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

ولي العهد: المملكة حريصة على توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني

ولي العهد: المملكة حريصة على توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر...

آخر الاخبار