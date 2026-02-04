الرئيس التركي يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

غادر الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع الرئيس التركي في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.