الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.