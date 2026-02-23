الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025 مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس “العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان
وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.