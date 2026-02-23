Icon

الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه

الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه
المواطن - واس

وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

‏المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025

مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية

