أصدر معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالله الرساسمة، متحدثًا رسميًا لوزارة البلديات والإسكان.

ويأتي هذا التكليف دعمًا لجهود الوزارة في تنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز حضورها الاتصالي، وتمكين الجمهور ووسائل الإعلام من الاطلاع على أعمال ومبادرات الوزارة؛ بما يعكس دورها في تطوير القطاعين البلدي والإسكاني.

ويمتلك الرساسمة خبرات عملية في العمل الإعلامي والاتصال المؤسسي، ويحمل درجة الماجستير في الإعلام والاتصال الإستراتيجي.