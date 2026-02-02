Icon

الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التنظيمية الملزمة لإصدار ومشاركة الفواتير الضريبية، مؤكدةً على ضرورة التزام المنشآت والمكلفين بالجداول الزمنية المحددة لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية السارية.

المهلة الزمنية للإصدار

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المكلف إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يومًا من الشهر التالي للشهر الذي جرت فيه عملية التوريد، وذلك كحد زمني أقصى لتوثيق التعاملات المالية قانونياً.

وفيما يخص آلية الربط والمشاركة مع الهيئة، فصّلت الهيئة الإجراءات بناءً على نوع الفاتورة.

الفواتير الضريبية المبسطة (من منشأة إلى فرد):

منحت الهيئة المكلفين مرونة في اختيار توقيت إرسال الفاتورة إليها، سواء قبل أو بعد مشاركتها مع المشتري، شريطة التزام المنشأة برفع الفواتير الإلكترونية إلى أنظمة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة الإصدار.

الفواتير الضريبية (بين المنشآت):

شددت الهيئة على ضرورة قيام المكلف بمشاركة هذا النوع من الفواتير مع الهيئة واعتمادها رسمياً قبل تسليمها أو مشاركتها مع المنشأة المشترية، وذلك لضمان صحة البيانات الضريبية المتبادلة بين الأطراف التجارية.

