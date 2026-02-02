تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التنظيمية الملزمة لإصدار ومشاركة الفواتير الضريبية، مؤكدةً على ضرورة التزام المنشآت والمكلفين بالجداول الزمنية المحددة لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية السارية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المكلف إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يومًا من الشهر التالي للشهر الذي جرت فيه عملية التوريد، وذلك كحد زمني أقصى لتوثيق التعاملات المالية قانونياً.
وفيما يخص آلية الربط والمشاركة مع الهيئة، فصّلت الهيئة الإجراءات بناءً على نوع الفاتورة.
منحت الهيئة المكلفين مرونة في اختيار توقيت إرسال الفاتورة إليها، سواء قبل أو بعد مشاركتها مع المشتري، شريطة التزام المنشأة برفع الفواتير الإلكترونية إلى أنظمة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة الإصدار.
شددت الهيئة على ضرورة قيام المكلف بمشاركة هذا النوع من الفواتير مع الهيئة واعتمادها رسمياً قبل تسليمها أو مشاركتها مع المنشأة المشترية، وذلك لضمان صحة البيانات الضريبية المتبادلة بين الأطراف التجارية.