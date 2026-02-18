الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي”

دعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني (zakaty.zatca.gov.sa) حيث توفر المنصة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك الأموال والذهب والفضة والأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

الزكاة عبر منصة زكاتي

كما توفر منصة “زكاتي” خاصية إدراج ممتلكات سابقة داخل الحاسبة المطولة بحيث يتمكن المستخدم من إدراج ممتلك زكوي محفوظ مسبقًا مع إمكانية الاطلاع على جميع الممتلكات في الحساب الشخصي.

وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر منصة زكاتي بلغت أكثر من 904 ملايين ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل 9 سنوات، مؤكدةً أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال المنصة.

وأضافت الهيئة أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، التي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.