السحاب.. متعة بصرية تميّز شتاء الباحة

يرتدي قطاع السراة بمنطقة الباحة هذه الأيام حلّة مختلفة، مع الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، التي منحت المنطقة حيوية خاصة، وجعلت شتاءها موسمًا مفضّلًا لسكانها وزوّارها على حد سواء وأصبحت جاذبة في جميع فصول العام.

ووثقت عدسة “واس” في الباحة اليوم أجواءها التي امتزجت بالغيوم القريبة والبعيدة، وتعطي الفرصة للاستمتاع بها، التي تعكس التحول الكبير الذي تعيشه المنطقة ومحافظاتها، إذ يمثل الشتاء فيها موسمًا للحياة، والتلاقي، والاكتشاف، ورسالة بأنها باتت وجهة متكاملة، قادرة على جذب زوارها والسياح بتجارب متنوعة، تجمع بين الدفء الإنساني، وثراء الموروث، وحداثة الترفيه، لا تتوقف عن التجدد.

ويُعد مشهد الضباب الكثيف وهو يتغلغل بين أشجار الغابات بالمنطقة، وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية من أروع المشاهد الطبيعية لا سيما حينما تغطي سفوح الجبال وقممها، ويلامس هواء ونسمات جمالها.

يشار إلى أنه لم يُعد القطاع التهامي وسواحل البحر الأحمر المكان الوحيد المفضل للتنزه في منطقة الباحة خلال فصل الشتاء، فقمم الجبال شديدة البرودة مثل غابة رغدان التي تصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من 10 درجات نهارًا، أصبحت مقصدًا لمحبي المتعة البصرية التي تشكلها ظاهرة السحب المنخفضة.