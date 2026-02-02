السديس يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

اعتمد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، في إطار الاستعدادات المبكرة لتوفير أجواء إيمانية منظمة تعين المصلين والزوار على أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي اعتماد الجداول ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والتنظيمية التي تحرص الرئاسة على تقديمها لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يضمن انسيابية الأداء وجودة التنظيم طوال الشهر الفضيل، الذي يشهد كثافة عالية من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها.

في المسجد الحرام، يتناوب على إمامة صلاتي التراويح والتهجد نخبة من أئمة الحرم المكي، وهم: الشيخ عبدالرحمن السديس، الشيخ عبدالله الجهني، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ بندر بليلة، الشيخ ياسر الدوسري، الشيخ بدر التركي، والشيخ الوليد الشمسان، حيث وُزعت الصلوات بينهم وفق جدول يراعي التنوع والتنظيم طوال ليالي رمضان.

أما في المسجد النبوي، فيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد كل من: الشيخ عبدالمحسن القاسم، الشيخ صلاح البدير، الشيخ عبدالله البعجيان، الشيخ خالد المهنا، الشيخ أحمد الحذيفي، الشيخ محمد برهجي، والشيخ عبدالله القرافي، ضمن جدول معتمد يضمن تغطية جميع الليالي المباركة.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية حرصها على تهيئة الأجواء التعبدية في الحرمين الشريفين، وتعزيز الجوانب الإيمانية خلال شهر رمضان، بما يعكس مكانة الحرمين الشريفين ورسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.