السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت المملكة موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية, مطالبة بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورًا عن انتهاكاتها والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023م.

جاء ذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في الحوار التفاعلي بشأن الإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في مدينة الفاشر وما حولها.

وجدّدت المملكة في بيان ألقاه المندوب الدائم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، إدانتها واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتُكبت خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وكذلك الهجمات الإجرامية التي شنّتها مؤخرًا على المنشآت الصحية والقوافل الإغاثية والأعيان المدنية، التي أدّت إلى مقتل عشرات النازحين والمدنيين العزّل، من بينهم نساء وأطفال.