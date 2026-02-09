Icon

السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره Icon التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال Icon كيف يتم تسجيل الدفعة المقدمة في عقد الإيجار الإلكتروني؟ Icon المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت Icon وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 Icon وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان Icon سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة Icon الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ مساءً
السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت المملكة موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية, مطالبة بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورًا عن انتهاكاتها والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023م.

جاء ذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في الحوار التفاعلي بشأن الإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في مدينة الفاشر وما حولها.

قد يهمّك أيضاً
سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة

سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية

وجدّدت المملكة في بيان ألقاه المندوب الدائم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، إدانتها واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتُكبت خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وكذلك الهجمات الإجرامية التي شنّتها مؤخرًا على المنشآت الصحية والقوافل الإغاثية والأعيان المدنية، التي أدّت إلى مقتل عشرات النازحين والمدنيين العزّل، من بينهم نساء وأطفال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية
السعودية اليوم

السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع...

السعودية اليوم
بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية
السعودية اليوم

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي...

السعودية اليوم
السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية
أخبار رئيسية

السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية...

أخبار رئيسية
من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة
السعودية اليوم

من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية...

السعودية اليوم
بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق
السعودية اليوم

بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية...

السعودية اليوم
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر
السعودية اليوم

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري...

السعودية اليوم