السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية

أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة 10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان.
وأكدت المملكة أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وطالبت المملكة بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورًا عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.
وجددت المملكة تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يعد عاملاً رئيسيًا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان الشقيق.