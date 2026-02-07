Icon

أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة

تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين

السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

السعودية تستنكر هجمات الدعم السريع

وأكدت المملكة أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وطالبت المملكة بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورًا عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يعد عاملاً رئيسيًا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان الشقيق.

