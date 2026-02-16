Icon

مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكَّدت المملكة أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

