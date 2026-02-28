لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
وتطالب المملكة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم، المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.