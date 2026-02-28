Icon

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن Icon طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء Icon هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب Icon نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران Icon ‏ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران Icon ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان

أخبار رئيسية
السعودية
الرياض أكدت وضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٦ مساءً
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
المواطن - واس

تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وتطالب المملكة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم، المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
