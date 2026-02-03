Icon

السعودية تستهل 2026 بإطلاق مئات المشروعات الإنسانية حول العالم

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
السعودية تستهل 2026 بإطلاق مئات المشروعات الإنسانية حول العالم
المواطن - واس

ثمَّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة الإنسانية ومدّ يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وأشادت الندوة العالمية، بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته الشاملة لعام 2026م، التي تضمنت إطلاق 422 مشروعًا إنسانيًا في عددٍ من الدول حول العالم، مؤكدة أن هذه المبادرات الإنسانية تمثل رسالة سامية تعكس قيم الرحمة والتكافل، وتجسّد العمل الخيري بوصفه ركيزة أصيلة في نهج المملكة.

وأشارت إلى شمولية الخطة الإغاثية وتنوّع مشروعاتها لتغطي قطاعات حيوية متعددة، مؤكدةً أن ذلك يعكس الرؤية الإستراتيجية للمملكة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة.

