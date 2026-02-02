السعودية تعزّي الكونغو في ضحايا انهيار منجم روبايا

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعربت المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية، جراء انهيار منجم معادن في مدينة روبايا شرق البلاد، الذي أودى بحياة أكثر من 226 عاملًا.
وعبّرت المملكة عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية حكومةً وشعبًا في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الأمن والسلامة للجميع.