السعودية تعزّي الكونغو في ضحايا انهيار منجم روبايا

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٦ مساءً
المواطن - واس

أعربت المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية، جراء انهيار منجم معادن في مدينة روبايا شرق البلاد، الذي أودى بحياة أكثر من 226 عاملًا.

وعبّرت المملكة عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية حكومةً وشعبًا في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الأمن والسلامة للجميع.

