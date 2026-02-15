Icon

للدورة (2026 - 2027)

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
المواطن - واس

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار المملكة العربية السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين (2026 – 2027)، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م، المقترح من المملكة، تحت عنوان: “المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف”، الذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري؛ بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

وستسهم المملكة، من خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية؛ بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

ويعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م توجهًا عربيًا مشتركًا نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.

يُذكر أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ ويهدف إلى تنسيق السياسات وتبادل الدراسات والخبرات بين الدول الأعضاء؛ بما يسهم في تطوير قطاع الإسكان والتعمير وتلبية احتياجات المجتمعات العربية.

