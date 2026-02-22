أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر
إشارةً إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع خلال مباراة فريقي نيوم والخليج على أرض إستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، توضح الشركة السعودية للكهرباء أنه حدث عطل لحظي في كيبل أرضي ضمن مكونات الشبكة المغذية للموقع، مما أدى إلى انقطاع محدود ومؤقت للخدمة.
وأفادت الشركة أن أنظمة الحماية والتشغيل باشرت عملها فورًا، وأعيدت الخدمة آليًا خلال مدة لم تتجاوز (3) دقائق، وفق أعلى معايير الجاهزية والموثوقية المعتمدة في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية.
وتعتذر الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الانقطاع العارض، وتؤكد حرصها الدائم على استمرارية الخدمة بأعلى درجات الاعتمادية، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتعزيز موثوقية الشبكة والحد من تكرار مثل هذه الحالات.