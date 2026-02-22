Icon

السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم
المواطن - فريق التحرير

إشارةً إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع خلال مباراة فريقي نيوم والخليج على أرض إستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، توضح الشركة السعودية للكهرباء أنه حدث عطل لحظي في كيبل أرضي ضمن مكونات الشبكة المغذية للموقع، مما أدى إلى انقطاع محدود ومؤقت للخدمة.

وأفادت الشركة أن أنظمة الحماية والتشغيل باشرت عملها فورًا، وأعيدت الخدمة آليًا خلال مدة لم تتجاوز (3) دقائق، وفق أعلى معايير الجاهزية والموثوقية المعتمدة في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية.

وتعتذر الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الانقطاع العارض، وتؤكد حرصها الدائم على استمرارية الخدمة بأعلى درجات الاعتمادية، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتعزيز موثوقية الشبكة والحد من تكرار مثل هذه الحالات.

