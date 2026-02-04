Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ Icon ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان  Icon موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ Icon معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة Icon بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية  Icon القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة Icon حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم Icon السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان Icon محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الـ 4 من فبراير لكل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بمخاطر مرض السرطان عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر والعلاج لتقليل الوفيات وتخفيف عبء المرض؛ يسلط المجلس الصحي السعودي الضوء على أبرز جهوده في تطوير وتنظيم الرعاية الصحية لمرضى السرطان في المملكة.
وأصدر المجلس العديد من القرارات الصحية التي تسهم في رفع جودة وكفاءة خدمات مرضى السرطان المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهل الحصول عليها بما يتماشى مع برنامج تحول القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويضمن المواءمة والتكامل بين الجهات للنهوض النوعي بالخدمات الصحية، وفق مرجعية ملهمة لنظام صحي سعودي رائد عالميًا.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات المهمة التي تسهم في دعم الجهود المبذولة في مجال مكافحة السرطان، من أبرزها: إنشاء المركز الوطني للسرطان تحت مظلة المجلس الصحي السعودي، وضع معايير الجودة وتقييم خدمات ومراكز وأقسام الأورام، وإيجاد مسار عاجل خاص لقبول حالات سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية الحكومية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير خدمات الأورام في المملكة، وإلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية بالتبليغ عن حالات السرطان لديها، والتوزيع الأمثل لأجهزة العلاج بالأشعة، والسيكلوترون، والتصوير الطبقي البوزتروني.
وحقق المجلس العديد من المنجزات الوطنية التي انعكس أثرها على جودة الرعاية الصحية المقدمة من خلال وضع السياسات والتشريعات، وتطوير الأنظمة الصحية، وتعزيز سلامة المرضى على المستوى الوطني؛ من أبرز هذه المنجزات الوطنية في مجال السرطان: نشر تقارير مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية للكشف المبكر عن كلً من؛ سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان الرئة، سرطان القولون، سرطان البروستات، إضافةً إلى اعتماد البرنامج المهني المستمر لتسجيل بيانات الأورام وسجلات السرطان، وتطوير خدمات زراعة النخاع بالمملكة، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية للأورام، وإصدار ونشر دليل الأنظمة واللوائح السعودية الخاصة بخدمات وحقوق مرضى السرطان، وإصدار دليل الجمعيات الخيرية السعودية المتخصصة في خدمة مرضى السرطان.
وشملت جهود المجلس الدولية في مجال السرطان؛ انضمام المملكة عضوًا في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) بمنظمة الصحة العالمية، والمشاركة في برنامج كونكورد الدولي لمعدلات النجاة من السرطان.
ونشر المجلس 27 تقريرًا وطنيًا صادرًا عن السجل السعودي للسرطان لمعدلات الإصابة بمرض السرطان؛ مما أسهم في وصول المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدلات النجاة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث إن معدل النجاة من سرطان الثدي وصل 76%، وسرطان البروستات 82%، وسرطان القولون والمستقيم 61%، وجاءت تلك المعدلات المرتفعة نتيجة لجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، ولما يقدمه السجل في رصد بيانات السرطان وتحليلها.
كما نشر المجلس الصحي السعودي تقارير وطنية منها؛ تقرير الوفيات من السرطان، وتقرير معدلات النجاة من السرطان، حيث تسهم هذه التقارير في توفير البيانات الدقيقة لعبء السرطان لتحقيق التوزيع الأمثل المبني على البيانات للخدمات العلاجية والوقائية لمرض السرطان، إضافة إلى دعم البحث العلمي في مجالات علوم السرطان والمشاركة مع مراكز الأبحاث الدولية لمكافحة السرطان، ورصد توجهات الإصابة والوفيات من السرطان وتقييم عوامل الخطورة.
يذكر أن المركز الوطني للسرطان؛ يسعى إلى تطوير إستراتيجيات وطنية للتحكم في السرطان ومكافحة تفشيه ومراقبة تطوراته وتجويد خدماته الشاملة ومتابعة مخرجات علاجه والعناية بالبحث والتطوير والتنسيق بين القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة بمرض ومرضى​ السرطان.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من عادة يومية قد تسبب سرطان المعدة

تحذير من عادة يومية قد تسبب سرطان المعدة

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد