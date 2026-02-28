السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية

السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار
أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.
وفي ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.