السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.
وكان الديوان الملكي ، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان لهذا العام، حيث تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان 1447هـ.
وأكد الديوان الملكي ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1447هـ في مرصد تمير.