Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.

هلال رمضان 1447هـ

وكان الديوان الملكي ، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان لهذا العام، حيث تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان 1447هـ.

قد يهمّك أيضاً
الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان

مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان 1447هـ

مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان 1447هـ

وأكد الديوان الملكي ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1447هـ في مرصد تمير.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان
أخبار رئيسية

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء...

أخبار رئيسية
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
السعودية اليوم

حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تعلن اكتمال الجاهزية في 3 مواقع لمراصد الأهلة استعدادًا لرؤية هلال رمضان
السعودية اليوم

أمانة الرياض تعلن اكتمال الجاهزية في 3...

السعودية اليوم
لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل ترائي هلال رمضان
السعودية اليوم

لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد...

السعودية اليوم
لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير لرؤية هلال رمضان
السعودية اليوم

لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
أخبار رئيسية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

أخبار رئيسية
لقطات من ترائي هلال رمضان 1447 في مرصد المجمعة
السعودية اليوم

لقطات من ترائي هلال رمضان 1447 في...

السعودية اليوم
مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان 1447هـ
السعودية اليوم

مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان...

السعودية اليوم