بهدف تعزيز التنقل الآمن على هذا الطريق الحيوي

السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع طريق العبر بمأرب

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع طريق العبر بمأرب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بمحافظة مأرب، تمتد من “غويربان إلى المختم” بطول 40 كيلومترًا، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 90 كيلومترًا.
ويأتي تنفيذ هذا المقطع استكمالًا لمراحل المشروع الهادف إلى تعزيز التنقل الآمن على الطريق الحيوي، ورفع كفاءة البنية التحتية؛ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، والحركة التجارية والاقتصادية.
ويُعد طريق العبر من الطرق الإستراتيجية، وخط ربط دولي بين المملكة واليمن، كما يربط الطريق بين المدن والمحافظات اليمنية، محققًا استفادة لأكثر من 11 مليون مستفيد.
ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع النقل إعادة تأهيل نحو 200 كم من الطرق في مختلف المحافظات، وإعادة تأهيل المطارات ومن ضمنها تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي ومطار الغيضة الدولي، تحسينًا لتجربة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة، ورفعًا لجاهزية البنية التحتية للنقل، وربطًا لليمن بالإقليم والعالم، إلى جانب إعادة تأهيل المنافذ البرية كمنفذ الوديعة، تعزيزًا للحركة الاقتصادية والتجارية، ورفعًا لكفاءته التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 268 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

