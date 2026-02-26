السوق المالية تستطلع آراء إدراج الشركات التابعة بالسوق الرئيسة

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 08 / 10 / 1447هـ الموافق 27 / 03 / 2026م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة من إدراج أسهمها إدراجًا مباشرًا في السوق الرئيسة دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، مما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية، إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية، ويحسن من فاعلية الأنظمة ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط التالي: https://cma.gov.sa/MediaCenter/NEWS/Pages/CMA_N_3991.aspx.