السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جدة مساء اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.