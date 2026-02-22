أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر
باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثّلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين يوم 3 رمضان 1447هـ، خلال حفل أقيم في مقر السفارة بالعاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، ومعالي رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية السعودية أحمدي حمادي، ورئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والاجتماعية.
وبلغت كمية التمور المخصصة (25) طنًا يستفيد منها (100,000) شخص، فيما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين أكثر من (10,000) شخص، حيث يُنفذ البرنامجان بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المناطق.
وأكد السفير الرقابي أن هذه البرامج المباركة تجسد عناية القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على دعم الأشقاء في موريتانيا خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين الشعوب.
ويأتي تنفيذ البرنامجين ضمن منظومة البرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عدد من دول العالم تأكيدًا لرسالة المملكة الإنسانية ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.