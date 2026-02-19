Icon

لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته Icon سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب Icon شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز Icon بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان Icon أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء  Icon هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة Icon اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين Icon قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وإهداء التمور الفاخرة بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 1447هـ.

وجرى التدشين اليوم بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان سردار محمد يوسف، والملحق الديني المكلف بالسفارة متعب بن محمد الجديعي.

قد يهمّك أيضاً
تطبيق العمل عن بُعد بنسبة 50% بديوان وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض خلال رمضان

تطبيق العمل عن بُعد بنسبة 50% بديوان وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض خلال...

الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين

الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين

وأوضح السفير المالكي أن تدشين البرنامج يأتي امتدادًا لدعم المملكة المتواصل والسخيّ لباكستان وغيرها من بلدان العالم، مشيرًا إلى أن كمية التمور المهداة تقدر بنحو 40 طنًا يستفيد منها قرابة الـ (80000) من المستحقين، فيما يقدر عدد المستفيدين من برنامج الإفطار نحو (35000)، وسوف تنفذ هذه البرامج بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية الرسمية والمساجد في باكستان.

من جانبه، رفع معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الشكر نيابة عن دولة رئيس الوزراء شهباز شريف وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تجسد قوة وعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطبيق العمل عن بُعد بنسبة 50% بديوان وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض خلال رمضان
السعودية اليوم

تطبيق العمل عن بُعد بنسبة 50% بديوان...

السعودية اليوم