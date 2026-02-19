الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وإهداء التمور الفاخرة بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 1447هـ.

وجرى التدشين اليوم بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان سردار محمد يوسف، والملحق الديني المكلف بالسفارة متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير المالكي أن تدشين البرنامج يأتي امتدادًا لدعم المملكة المتواصل والسخيّ لباكستان وغيرها من بلدان العالم، مشيرًا إلى أن كمية التمور المهداة تقدر بنحو 40 طنًا يستفيد منها قرابة الـ (80000) من المستحقين، فيما يقدر عدد المستفيدين من برنامج الإفطار نحو (35000)، وسوف تنفذ هذه البرامج بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية الرسمية والمساجد في باكستان.

من جانبه، رفع معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الشكر نيابة عن دولة رئيس الوزراء شهباز شريف وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تجسد قوة وعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.