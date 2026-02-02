الشؤون الإسلامية تكثف برامجها الدعوية لتوعية المعتمرين بمساجد مكة المكرمة

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- برامجها الدعوية والإرشادية في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم العمرة للعام الحالي 1447هـ، بمشاركة نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة والمترجمين بعدة لغات عالمية.

برامج دعوية

وتنوعت البرامج الدعوية ما بين سلسلة من الدروس اليومية، والكلمات الوعظية، والمحاضرات الإرشادية، التي تتناول عددًا من الموضوعات، من أبرزها: إيضاح مناسك العمرة خطوة بخطوة، وبيان مسائل العقيدة والتوحيد، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، إضافة إلى تناول المعاملات الشرعية، وتعظيم مكة المكرمة، وبيان محاسن الإسلام، واستعراض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز الأمن الفكري، والإجابة عن الاستفسارات الشرعية للمعتمرين.

وتهدف هذه الجهود الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى توعية المعتمرين وتعليمهم كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وترسيخ العقيدة الصحيحة لديهم.