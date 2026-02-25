معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
أهابت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميِزين الذين لا يدركون حرمة المسجد.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس: “نشر أصحاب الفضيلة أئمة المساجد على حرصهم على تطبيق الهدي النبوي في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء، التزامًا بالسنة ومراعاةً لأحوال المصلين، وحرصًا على عدم إلحاق المشقة بهم”.
وأضافت “كما تهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميِزين الذين لا يدركون حرمة المسجد، لما قد يترتب على ذلك من أذى أو تشويش يؤثر في خشوع المصلين.. نسأل الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال والأقوال”.
