الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين

أهابت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميِزين الذين لا يدركون حرمة المسجد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس: “نشر أصحاب الفضيلة أئمة المساجد على حرصهم على تطبيق الهدي النبوي في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء، التزامًا بالسنة ومراعاةً لأحوال المصلين، وحرصًا على عدم إلحاق المشقة بهم”.

وأضافت “كما تهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميِزين الذين لا يدركون حرمة المسجد، لما قد يترتب على ذلك من أذى أو تشويش يؤثر في خشوع المصلين.. نسأل الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال والأقوال”.