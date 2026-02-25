Icon

نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي Icon بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
عبر الاتصال المرئي

الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، كما تناول التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة المملكة من بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم.

قد يهمّك أيضاً
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض المعاملات الإجرائية لإنهاء برنامج التخصيص

“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض المعاملات الإجرائية لإنهاء برنامج التخصيص

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد