الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق الشباب على نظيره الرياض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “إس إتش جي” آرينا، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الشباب يفوز على الرياض

افتتح كاراسكو أهداف الشباب، في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني، أكمل كاراسكو الثلاثية في الدقيقة 71، قبل أن يقلص الرياض الفارق بهدف في الدقيقة 87 عن طريق لياندرو أنتونيس.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

