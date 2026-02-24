الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي
فاز فريق الشباب على نظيره الرياض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “إس إتش جي” آرينا، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
افتتح كاراسكو أهداف الشباب، في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني، أكمل كاراسكو الثلاثية في الدقيقة 71، قبل أن يقلص الرياض الفارق بهدف في الدقيقة 87 عن طريق لياندرو أنتونيس.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.