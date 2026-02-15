Icon

الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

باشر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله مهام الفتوى في منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن منظومة العمل الإفتائي الرامية إلى خدمة المستفتين وتيسير الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية.

كما باشر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار مهام الفتوى في منطقة المدينة المنورة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور الفتوى الرسمية وتقديم الإرشاد الشرعي وفق المنهج المعتمد.

