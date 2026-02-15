الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة

فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
باشر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله مهام الفتوى في منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن منظومة العمل الإفتائي الرامية إلى خدمة المستفتين وتيسير الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية.
كما باشر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار مهام الفتوى في منطقة المدينة المنورة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور الفتوى الرسمية وتقديم الإرشاد الشرعي وفق المنهج المعتمد.