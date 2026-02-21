أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
أمّ الشيخ صالح المغامسي المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف، بعد صدور الأمر السامي بتعيينه إماما في المسجد النبوي.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.
وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.
وتشمل الخطة تعزيز الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد، وإجابة السائلين والسائلات، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات التوعية الشرعية والفكرية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والرسائل التوعوية على المعتمرين والقاصدين والزائرين؛ بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي، وإثراء رحلتهم الإيمانية.
وأكدت الرئاسة جاهزية كوادرها البشرية ومنظومتها التشغيلية والتقنية لتقديم خدماتها بجودة عالية، وتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخشوع.
وبيّنت أن خطتها الرمضانية تنطلق من منهج الوسطية والاعتدال، وتجسّد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعكس التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الدينية النوعية، تحقيقًا لتطلعات القيادة ، في العناية بضيوف الرحمن وشرف خدمة الحرمين الشريفين.