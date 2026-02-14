الصحة العالمية: رصد فيروس متحور يضم سلالتين من جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد حالتين لفيروس جدري القرود محور التركيب جينيًا، يضم عناصر من السلالتين (Ib) و (IIb)، في تطور يبرز قدرة الفيروس على الخضوع لعمليات تحور عند إصابة الشخص بسلالتين مرتبطتين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة في المملكة المتحدة والأخري في الهند، مع تاريخ سفر مختلفين للمصابين، وأظهر التحليل الجينومي أن الحالتين تعودان إلى السلالة نفسها، دون تسجيل أعراض شديدة أو انتقال ثانوي.

وأكدت المنظمة أن هذا التطور لا يغير تقييم المخاطر الصحية العامة حاليًا، ويظل مستوى الخطر متوسطًا لدي الفئات الأكثر عرضة للخطر، بينما يعتبر الخطر منخفضًا لدى عامة الناس.