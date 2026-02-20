الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان بالطين والحجر.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد صدر إيد بالنماص الفوانيس الرمضانية بالقصيم تزيّن المنازل والطرقات ابتهاجًا بقدوم رمضان جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة رياح شديدة على منطقة حائل أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي خطيب المدينة المنورة: هذا شهر يُفَكّ فيه العاني ويعتق فيه الجاني فبادروا بالفرصة خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله
رصدت وزارة الصحة تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، وذلك على خلفية انتشار مقطع متداول يتناول هذه الأدوية، وما قد يترتب عليه من توقف بعض المرضى عن تناول علاجهم دون استشارة الطبيب المعالج، الأمر الذي قد يعرّضهم لمخاطر صحية مباشرة.
وأكدت أن أدوية خفض الكوليسترول، ومنها الستاتين، تُعد أدوية آمنة ومعتمدة دوليًا ومحليًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات والحد من مضاعفاتها، مشددةً على أن أي قرار علاجي يجب أن يتم تحت إشراف طبي متخصص، كما أن استخدام العلاج دون استشارة الطبيب قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية.
وبيّنت الوزارة أنه جرى استدعاء الطبيب الذي ظهر بالمحتوى المغلوط، للاستماع إلى أقواله حيال ما تم تداوله، مضيفةً أنها بدأت باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يثبت نشره لمعلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية؛ حفاظًا على الصحة العامة.
ودعت “الصحة” المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف المعلومات غير الدقيقة، مهيبةً بالوسائل الإعلامية تحري الدقة عند تناول الموضوعات الصحية، ومؤكدة ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة وتجنّب التصريحات غير الموثوقة، حفاظًا على سلامة المجتمع وتعزيزًا للوعي الصحي.