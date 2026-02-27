Icon

لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
المواطن - واس

دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة لموسم حج 1447 هـ، إلى تلقي التحصينات الصحية اللازمة، لتعزيز الصحة الوقائية، وضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن لقاح الحمى الشوكية (النيسيرية) يُعد إلزاميًا لجميع الراغبين في أداء الحج والممارسين الصحيين، وذلك لمن لم يتلقَّ اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يمكن التحقق من حالة التحصين عبر تطبيق “صحتي”.

وأوصت الوزارة بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، على ألا يكون اللقاح أُخذ قبل تاريخ 1 سبتمبر 2025م، وأوصت بتلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، على ألا يكون اللقاح أُخذ قبل تاريخ 1 يناير 2025م.

ودعت وزارة الصحة جميع الراغبين في أداء الحج والممارسين الصحيين، إلى المبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق “صحتي” من خلال عيادة التطعيم للكبار، لتعزيز الصحة الوقائية انسجامًا مع المستهدفات الإستراتيجية لوزارة الصحة، وحماية صحة ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم.

