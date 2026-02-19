حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى المبادرة بتلقي لقاح الحمى الشوكية النيسيرية قبل التوجه إلى بيت الله الحرام، مؤكدة تحت شعار “صحتك أولوية” أن التطعيم يسهم في حماية المعتمر ومن حوله من خطر العدوى.
وأوضحت الوزارة أن فرص انتقال الإصابة تزداد في الأماكن المزدحمة، لافتة إلى أن الحمى الشوكية من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الرذاذ التنفسي، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة عند عدم الوقاية منها.
وشددت الصحة على ضرورة أخذ اللقاح قبل موعد العمرة بعشرة أيام على الأقل، لضمان تكوين الأجسام المضادة وتحقيق أعلى مستويات الحماية، مشيرة إلى أن فعالية التطعيم تمتد حتى خمس سنوات.
كما بينت الوزارة أنه لا يلزم تكرار الجرعة لمن سبق له تلقي اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، داعية ضيوف الرحمن إلى استكمال استعداداتهم الصحية عبر حجز موعد في عيادات تطعيم الكبار من خلال تطبيق «صحتي».