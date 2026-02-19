Icon

حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية Icon الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة Icon تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية Icon البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة Icon اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة Icon بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان Icon وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان Icon الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة Icon نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى المبادرة بتلقي لقاح الحمى الشوكية النيسيرية قبل التوجه إلى بيت الله الحرام، مؤكدة تحت شعار “صحتك أولوية” أن التطعيم يسهم في حماية المعتمر ومن حوله من خطر العدوى.

وأوضحت الوزارة أن فرص انتقال الإصابة تزداد في الأماكن المزدحمة، لافتة إلى أن الحمى الشوكية من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الرذاذ التنفسي، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة عند عدم الوقاية منها.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوفر 25 ألف جرعة من لقاح الحمى الشوكية للحجاج السوريين

سلمان للإغاثة يوفر 25 ألف جرعة من لقاح الحمى الشوكية للحجاج السوريين

إلغاء تصاريح الحج لمن يرفض تلقي اللقاحات

إلغاء تصاريح الحج لمن يرفض تلقي اللقاحات

وشددت الصحة على ضرورة أخذ اللقاح قبل موعد العمرة بعشرة أيام على الأقل، لضمان تكوين الأجسام المضادة وتحقيق أعلى مستويات الحماية، مشيرة إلى أن فعالية التطعيم تمتد حتى خمس سنوات.

كما بينت الوزارة أنه لا يلزم تكرار الجرعة لمن سبق له تلقي اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، داعية ضيوف الرحمن إلى استكمال استعداداتهم الصحية عبر حجز موعد في عيادات تطعيم الكبار من خلال تطبيق «صحتي».

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد